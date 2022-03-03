Rusya, Çernihiv'de yerleşim yerini vurdu - Son Dakika

- Rusya, Çernihiv'de yerleşim yerini vurdu

ÇERNİHİV - Rusya ordusu, Ukrayna'nın Çernihiv kentinde yerleşim yerini havadan hedef aldı. Saldırı anı yoldan geçen bir araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Rusya, Ukrayna'nın kuzeyindeki Çernihiv kentinde yerleşim yerine hava saldırısı gerçekleştirdi. Araç kamerasına yansıyan saldırıda şiddetli patlama sesi duyulurken, etrafı yoğun bir dumanın kapladığı görüldü. Saldırının hedefi olan yerleşim yerinde Acil Durumlar Servisi'nin çalışmalara başladığı öğrenildi. Ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair ise henüz bir açıklama yapılmadı.