Rusya, Çernihiv'de yerleşim yerini vurdu - Son Dakika
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Rusya, Çernihiv'de yerleşim yerini vurdu

03.03.2022 16:18

- Rusya, Çernihiv'de yerleşim yerini vurdu Rusya ordusu, Ukrayna'nın Çernihiv kentinde yerleşim yerini havadan hedef aldı.

- Rusya, Çernihiv'de yerleşim yerini vurdu

ÇERNİHİV - Rusya ordusu, Ukrayna'nın Çernihiv kentinde yerleşim yerini havadan hedef aldı. Saldırı anı yoldan geçen bir araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Rusya, Ukrayna'nın kuzeyindeki Çernihiv kentinde yerleşim yerine hava saldırısı gerçekleştirdi. Araç kamerasına yansıyan saldırıda şiddetli patlama sesi duyulurken, etrafı yoğun bir dumanın kapladığı görüldü. Saldırının hedefi olan yerleşim yerinde Acil Durumlar Servisi'nin çalışmalara başladığı öğrenildi. Ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Rusya, Çernihiv'de yerleşim yerini vurdu
Rusya, Çernihiv'de yerleşim yerini vurdu
Rusya, Çernihiv'de yerleşim yerini vurdu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya, Çernihiv'de yerleşim yerini vurdu - Son Dakika


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