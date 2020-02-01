Rusya: "Çin'deki vatandaşlarımızı 3-4 Şubat'ta tahliye edeceğiz" - Son Dakika
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Rusya: "Çin'deki vatandaşlarımızı 3-4 Şubat'ta tahliye edeceğiz"

6 saat önce

Rusya, Çin'de bulunan Rus vatandaşlarını 3-4 Şubat tarihlerinde tahliye edileceğini bildirdi.

Rusya:

Rusya, Çin'de bulunan Rus vatandaşlarını 3-4 Şubat tarihlerinde tahliye edileceğini bildirdi.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsünün ardından ülkeler, bölgedeki vatandaşlarını tahliye etmeye başladı. Rusya'dan da konuya ilişkin açıklama, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov tarafından yapıldı. Peskov açıklamasında, "Çin makamlarıyla yapılan görüşmeler sonucunda, orada bulunan vatandaşlarımızın tahliyelerinin 3-4 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilmesine karar verildi" ifadeleri kullanıldı.


"Uçakta virologlar bulunacak"


Öte yandan konuya ilişkin bir açıklamada Rusya Savunma Bakanlığından geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu vatandaşlarının ülkeye geri getirilmesi konusuna ilişkin alınan kararla, Rusya ordusuna ait 5 uçak vatandaşlarımızı Çin'den tahliye edecek. Uçakta askeri personelin yanı sıra sağlık ekipleri ve virologlar (virüs bilimci) da bulunacak" sözlerine yer verildi.


Bugün Çin'deki Rusya Federasyonu Büyükelçiliği tarafından bir açıklama yapılmış ve tahliye edilecek Rus vatandaşlarının listelerinin hazırlandığı duyurulmuştu. - KİEV

Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 07:32 Kaynak: İHA
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