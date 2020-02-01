Rusya, Çin'deki vatandaşlarının tahliyesine başlayacak - Son Dakika
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Rusya, Çin'deki vatandaşlarının tahliyesine başlayacak

6 saat önce

Çin'de ortaya çıkarak dünyaya yayılan Korona virüsüne karşı Rusya, Çin'deki vatandaşlarını tahliye kararı aldı.

Rusya, Çin'deki vatandaşlarının tahliyesine başlayacak, System.String[]

Çin'de ortaya çıkarak dünyaya yayılan Korona virüsüne karşı Rusya, Çin'deki vatandaşlarını tahliye kararı aldı.


Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov tarafından yapılan açıklamaya göre Rusya'nın Çin'de bulunan vatandaşlarının tahliyesine başlanacağı bildirildi. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla tahliye ile ilgili hazırlıklara başlandığını söyleyerek bu konuda Rus Hava Kuvvetleri'nin aktif rol oynayacağını aktardı. Peskov, Rusya'nın Çin Büyükelçiliği aracılığıyla şuana kadar 186 Rus vatandaşıyla iletişim kurabildiklerini diğer Ruslara ulaşmak için ülkede görev yapan diplomatların çalışmalarını sürdürdüğünü, Rusya'nın Çin'de toplam 341 vatandaşının bulunduğunu ifade etti. Virüsün ortaya çıktığı Çin'in Wuhan eyaletinde bulunan Rusya vatandaşları ile ilgili bilgi aktaran Peskov, kritik bölgede 300 Rus vatandaşının bulunduğunu 41 kişinin ise ülkenin başka bölgelerinde bulunduğunu ifade etti. - MOSKOVA

Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 05:06 Kaynak: İHA
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