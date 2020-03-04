Rusya, Çin'den yabani hayvan türlerinin ithalatını yasakladı - Son Dakika

Rusya, korona virüsü nedeniyle Çin'den yılan, balık, fare, böcek türleri gibi birçok çeşitteki hayvanların ithalatını yasakladı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) tarafından yapılan açıklamada, Çin'den başlayarak hemen hemen tüm dünyaya yayılan, Rusya'da da çok sayıda kişinin gözlem ve karantina altına alınmasına neden olan korona virüsü ile ilgili önlemlerin genişletildiğini duyuruldu. Çin'de virüsün insanlara yabani hayvan türlerinden bulaştığının ön görülmesi üzerine Rusya bu yönde tedbirler aldığını açıkladı. Rospotrebnadzor, Çin'den Rusya'ya tüm balık türleri, sürüngenler ve eklem bacaklılar gibi birçok farklı türdeki hayvanların ithalatını yasaklandığını duyurdu. Rusya'nın Çin sınırında ve havaalanı gümrüklerinde özel önlemler alındığı ve hiçbir şekilde bu hayvan türlerinin ülkeye sokulmasına izin verilmeyeceğini böyle bir durulda karşılaşıldığında ise bu hayvanların itlaf edileceği belirtildi.

(Erhan Altıparmak/İHA)