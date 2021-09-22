Rusya, Çin ve Pakistan'ın Afganistan özel temsilcileri Kabil'de temaslarda bulundu - Son Dakika

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya, Çin ve Pakistan'ın Afganistan özel temsilcilerinin Afganistan'da Taliban yönetimi yetkilileri ile görüşme yaptığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Taliban yönetiminin davetiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Pakistan'ın Afganistan Özel Temsilcisi Muhammed Sadık ve Çin'in Afganistan Özel Temsilcisi Yue Şiaoyong'un başkent Kabil'de iki günlük resmi temaslarda bulunduğu belirtildi.

Özel temsilcilerin Afganistan'daki geçici Taliban hükümetinin "Başbakan Vekili" Molla Muhammed Hasan, "Dışişleri Bakan Vekili" Emirhan Muttaki ve "Maliye Bakan Vekili" Molla Hidayetullah Bedri ile görüşmeler yaptığı kaydedilen açıklamada, görüşmede Afganistan'daki son değişiklikle ilgili olarak çeşitli konuların derinlemesine ve yapıcı bir şekilde tartışıldığı ifade edildi.

Açıklamada, "Afganistan'ın komşuları da dahil olmak üzere yabancı devletlerle dostane ilişkileri teşvik etmek, ülkenin birliğini ve toprak bütünlüğünü sağlamak için hükümetin kapsayıcılığı, insan hakları, ekonomik ve sosyal bağların geliştirilmesi gibi hususlara vurgu yapıldı. Terör ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleye destek dile getirildi." ifadelerine yer verildi.

Taliban tarafının da Rusya, Çin ve Pakistan ile ilişkilerin geliştirilmesine önem verdiği aktarılan açıklamada, "Afganistan'da barış ve refah, bölgenin istikrarı ve kalkınması için yapıcı temasların sürdürülmesi konusunda bir anlaşmaya varıldı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, özel temsilcilerin ayrıca eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ve eski Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ile bir araya geldiği belirtildi.