Rusya çizgiyi aştı: Hackerlar, Eurovision 2022'ye saldırdı - Son Dakika
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Rusya çizgiyi aştı: Hackerlar, Eurovision 2022'ye saldırdı

17.05.2022 00:34
Rusya çizgiyi aştı: Hackerlar, Eurovision 2022'ye saldırdı

Rus hackerlar 2022 Eurovision yarışması sırasında siber saldırılar gerçekleştirdi. Yarışmanın oylamasını devre dışı bırakmaya çalıştılar.

Geçtiğimiz günlerde İtalya'da düzenlenen 2022 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Rusya bağlantılı bilgisayar korsanlarının saldırıları ortaya çıktı. İtalya polisinin durdurduğu siber saldırılar, Rusya hükümetinden destek alan Killnet grubu tarafından gerçekleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yanlısı olduğu bilinen Killnet isimli hacker grubunun, 2022 Eurovision Şarkı Yarışması'nın yarı final ve finalleri esnasında İtalyan ağlarına saldırdığı ortaya çıktı. İtalya Savunma Bakanlığı, Senato ve Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün web sitelerinin yarışma sırasında devre dışı kaldığı belirtildi.

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Torino'da gerçekleştirilen 2022 Eurovision'a Rusya kaynaklı bilgisayar korsanları damga vurdu. Şarkı yarışmasının oylama ve performanslar sırasında, İtalyan polisinin Killnet grubuyla uğraştığı öğrenildi. Polis, Killnet ve bağlı kuruluşu Legion'ın gerçekleştirdiği birkaç siber saldırıyı engellediğini söyledi.

Rusya çizgiyi aştı: Hackerlar, Eurovision 2022'ye saldırdı

İtalya'nın siber polis ekibi konuyla ilgili detaylı bilgi vermese de, Çarşamba günü İtalya Savunma Bakanlığı, Senato ve Ulusal Sağlık Enstitüsü'ne ait sitelerinin devre dışı kaldığı ortaya çıktı. Savunma Bakanlığı'nın web sitesinin bakım altında olduğu, Senato'nun ise sunuculara erişemediği ifade edildi.

Killnet İtalya'ya ek olarak Eurovision 2022'ye de saldırdığını söyledi. Putin yanlısı bilgisayar korsanları, bir DDoS saldırısı üzerinden Eurovision'ın çevrim içi oylama sistemini devre dışı bıraktıklarını iddia etti.

Telegram'da paylaşılan bazı görsellerde, Eurovision logosunun yanında "Şu anda oy kullanamazsınız" yazdığı görüldü. Grup Telegram'daki açıklamasında, "Belki de her şeyin suçlusu DDoS saldırımızdır" dedi. Ancak Cuma günkü oylamanın başarıyla yapıldığını hatırlatmak gerekiyor.

The winner of the #Eurovision Song Contest 2022 is Ukraine ???? pic.twitter.com/vPbOdfzKx9

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 14, 2022

10-14 Mayıs arasında gerçekleştirilen 2022 Eurovision Şarkı Yarışması'nın yarı final ve final bölümünü Ukraynalı Kaluş rap grubu kazandı. Kaluş, son dakikada liderlik tablosunun zirvesine çıktı ve Sam Ryder'ı geçerek yarışmayı kazandı.

Peki siz Rus hackerlar tarafından Eurovision'a saldırı yapılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

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