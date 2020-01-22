Rusya Corona virüsüne karşı önlem aldı - Son Dakika
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Rusya Corona virüsüne karşı önlem aldı

6 saat önce

Çin'de 6 kişinin ölümüne yol açan ve sınır ülkelerine yayılan Corona virüs ile ilgili önlem aldı.

Rusya Corona virüsüne karşı önlem aldı, System.String[]

Çin'de 6 kişinin ölümüne yol açan ve sınır ülkelerine yayılan Corona virüs ile ilgili önlem aldı.

Rusya Sağlık Bakan Yardımcısı Sergey Kraevoy, Çin'de 6 kişinin ölümüne neden olan ve 291 kişiye bulaşan Corona virüsü ile ilgili açıklama yaptı. Çin tarafından insandan insana bulaşabildiği açıklanan virüsün şu ana kadar Güney Kore, Japonya ve Tayland'a yayılmasını değerlendiren Kraevoy virüsün en çok deniz mahsullerinden yayıldığına dikkat çekti. Çin ile sınırı olan ve güçlü ticaret bağları bulunan Rusya'nın bu virüse karşı hazırlık yaptığını belirten Bakan Yardımcısı Kraevoy, Çin sınırındaki ticaret bölgelerinde sağlık birimleri ile Çin'den Rusya'ya ihraç edilen ürünlerin kontrollerinin arttırıldığını ve ülke genelinde kamuoyuna karşı virüs konusunda kamunun basın aracılığıyla bilgilendirilmeye çalışıldığını ifade etti. Kraevoy ayrıca şu ana kadar ülkede virüsün bulaştığı insanın bulunmadığını söyledi.

Çin'in Hubeyi eyaletinde ortaya çıkan virüs ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Cenevre'de acil koduyla toplantı gerçekleştirdi. Virüsün yayılmasının önüne geçilmesi ile ilgili yapılan toplantıda birçok ülkenin potansiyel risk altında olduğu belirtildi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:10 Kaynak: İHA
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