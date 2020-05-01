Rusya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kovid-19 nedeniyle online kutlandı - Son Dakika

Rusya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle online kutlandı.

Rusya Federasyonu Komünist Partisi lideri Gennadiy Züganov, Rusya Liberal Demokrat Partisi Başkanı Vladimir Jirinovskiy ve işçi sendika başkanları, internet üzerinde canlı yayınlar yaptı.

Ülkedeki çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik eden yetkililer, Kovid-19 nedeniyle vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulundu.

Radyolarda güne özel program ve konserler düzenlenerek, "Dayanışma virüsten daha güçlü", "Barış, emek, mayıs", "İşçileri koruyacağız", "Sovyetlerin sağlık standartlarını yeniden oluşturacağız" gibi sloganlar atıldı.

Rusya'nın bazı kentlerinde işçilere aktivistler tarafından koruyucu maske dağıtıldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Rusya genelinde her sene düzenlenen yürüyüş ve etkinlikler, Kovid-19 nedeniyle bu sene yapılmadı.

Kovid-19 kaynaklı 1169 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, vaka sayısı 114 bin 431, iyileşen sayısı 13 bin 220 olarak açıklanmıştı.