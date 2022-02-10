Üye Girişi
Rusya'da 1 milyon dolar değerindeki tabloya güvenlik görevlisi göz çizdi - Son Dakika

Rusya'da 1 milyon dolar değerindeki tabloya güvenlik görevlisi göz çizdi

10.02.2022 15:57
Rusya'da 1 milyon dolar değerindeki tabloya güvenlik görevlisi göz çizdi

Rusya'da bir sanat galerisinde sergilenen 1 milyon dolar değerindeki tablonun üzerine tükenmez kalemle göz çizen kişinin güvenlik görevlisi olduğu ortaya çıktı.

Rusya'da bir sanat galerisinde sergilenen 1 milyon dolar değerindeki tablonun üzerine tükenmez kalemle göz çizen kişinin güvenlik görevlisi olduğu ortaya çıktı.

Rusya'nın Yekaterinburg kentindeki Tretyakov Devlet Galerisi'nde sergilenen dünyaca ünlü ressam Kazimir Maleviç'in öğrencisi Anna Leporskaya'nın "Üç Figür" tablosuna geçtiğimiz Aralık ayında tükenmez kalem ile göz çizilmişti. Tablonun tahribata uğraması üzerine sanat galerisi görevlileri durumu yetkililere bildirerek soruşturma açılmasını sağladı ve tablo restore edilmek üzere uzmanlara teslim edildi.

İŞİNE SON VERİLDİ

Yapılan soruşturmaların ardından sanat galerisindeki tablolara göz çizen kişinin burada çalışan bir güvenlik görevlisi olduğu ortaya çıktı. Hakkında dava açılan güvenlik görevlisi işten çıkarılırken tablonun maddi değerinin yaklaşık 75 milyon ruble (1 milyon dolar), tablodaki hasarın ise 250 bin ruble (3 bin 350 dolar) olduğu açıklandı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

YORUMLAR
500

Güvenlik Görevlisi, Yekaterinburg, dolar, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya'da 1 milyon dolar değerindeki tabloya güvenlik görevlisi göz çizdi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:58 Oyuncu Uğur Aslan konser verdi, ünlüler halay kuyruğu oluşturdu
15:52 BioNTech aşısı olanlar dikkat! 4. doz aşı randevuları açıldı
15:52 Balıkesir sahilinde şüpheli ölüm: Yaşlı adam otomobilinin yanında ölü bulundu
15:49 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde bu akşam neler olacak? Firuze intikamını nasıl alacaktır?
15:46 En büyük kripto soygununda Türk detayı! Reyhan Morgan ABD'yi ayağa kaldırdı
15:37 Galatasaray epey rahatlayacak! Mustafa Cengiz'in projesiyle elektrik faturası yarı yarıya düşecek
15:37 AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den Kılıçdaroğlu tweetleri: Adaylık yarışında zayıf duruma düşüyor!
15:20 Tuğba Özerk, canlı yayında fenalaştı! En son Tosuncuk paralarıyla gündeme gelmişti
15:19 Haluk Levent'ten Yemek Sepeti işçilerine baklavalı destek: Nerede bir grev varsa oraya giderim
15:16 Kıbrıs'ta suikaste kurban giden Halil Falyalı köyünde toprağa verildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 16:05:11. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya'da 1 milyon dolar değerindeki tabloya güvenlik görevlisi göz çizdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement