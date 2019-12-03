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Rusya'da 12 bin metrekarelik depoda yangın

6 saat önce

Rusya'nın St.Petersburg kentinde bulunan 12 bin metrekarelik bir depoda çıkan yangında küle döndü.

Rusya'da 12 bin metrekarelik depoda yangın, System.String[]

Rusya'nın St. Petersburg kentinde bulunan 12 bin metrekarelik bir depoda çıkan yangında küle döndü.

Rusya'nın St. Petersburg kenti Moskova otoyolu üzerinde bulunan büyük bir depoda yangın çıktı. Alevler 12 bin metrekarelik depoyu sararak küle çevirdi. İhbar üzerine olay yerine 25 itfaiye aracı ve 112 itfaiye ekibi sevk edildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, gece saat 02.13'te başlayan yangının sabah saatlerinde kontrol altına alındığını ifade ederken, 2 kişinin de yaralandığını belirtti. Yangın sırasında çevredeki binalar da zarar gördü. Öte yandan, yangının çıkış nedeni henüz tespit edilemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Şehriyar İmanbeyli/İHA)

Petersburg, Moskova, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:50 Kaynak: İHA
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