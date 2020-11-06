Rusya'da 14 çocuklu Oşepkov ailesinin 11 üyesi koronavirüse yakalandı

Rusya'nın Perm şehrinde yaşayan ve 2018 yılında ülkenin 'En Çocuklu Ailesi' olarak nitelendirilen 14 çocuklu Oşepkov ailesinde 11 çocuğun koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Oşepkov ailesi karantinaya alındı.

Rusya'nın Perm şehrinde yaşayan ve 2018 yılında ülkenin "En Çok Çocuklu Ailesi" ödülünü kazanan 14 çocuklu Oşepkov ailesinin 11 ferdinde koronavirüs tespit edildi. Oşepkov ailesinde ilk olarak anne ve babanın kaptığı koronavirüs daha sonra 11 çocuğa sıçradı. Koku ve tat alma duyularını kaybeden Oşepkov'un durumu sağlık merkezini aradı. Eve gelen filyasyon ekibinin tüm aile bireylerine test yaptığı, 14 kişilik aileden 11 kişinin testinin pozitif çıktığı belirtildi.

TEST MALİYETİ 40 BİN RUBLE

Oşepkov ailesi, Rus medyasına yaptığı açıklamada, tüm çocuklar için test maliyetinin 40 bin ruble ( yaklaşık 4 bin 500 TL) olduğunu belirtti. Oşepkov ailesi,tüm ailenin karantinaya alındığı kaydederek, vatandaşları hastalığa karşı mücadelede duyarlı olmaları konusunda uyarılarda bulundu.