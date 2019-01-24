Son Dakika Haberleri: Rusya'da 15 Katlı Binada Yangın: 2 Ölü

Rusya'da 15 Katlı Binada Yangın: 2 Ölü

1 saat önce

- Rusya'da 15 katlı binada yangın: 2 ölüMOSKOVA - Rusya'nın başkenti Moskova'da 15 katlı bir apartmanda çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

- Rusya'da 15 katlı binada yangın: 2 ölü

MOSKOVA - Rusya'nın başkenti Moskova'da 15 katlı bir apartmanda çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.
Moskova'da Balaşık bölgesinde 15 katlı bir apartmanın 14'üncü katında elektrikli ısıtıcıdaki kısa devre nedeniyle yangın çıktı. Yangında ilk bilgilere göre 2 kişi hayatını kaybetti. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Bölgesel İdaresi, İtfaiye ekiplerinin ihbardan hemen bölgeye intikal ettiğini ve apartmandan 30 kişiyi tahliye ettiklerini açıkladı. Bakanlık tarafından yayınlanan bilgide, "Yanmış evlerin teftişinde iki ceset bulundu, muhtemelen apartmanda tamir işçileri vardı ve onlar yanarak öldü" ifadeleri yer aldı.
Geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Çelyabinsk bölgesindeki Magnitogorsk kentinde bir apartmanda meydana gelen gaz patlaması sonucu 30'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:59 Kaynak: İHA

Dünya
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