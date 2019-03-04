Son Dakika Haberleri: Rusya'da 15 Yıl Sonra Nüfusun Yüzde 30'u Müslümanlardan Oluşacak

Rusya'da 15 Yıl Sonra Nüfusun Yüzde 30'u Müslümanlardan Oluşacak

45 dakika önce

Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin, 15 yıl sonra, Rusya nüfusunun yüzde 30'unu Müslümanların oluşturacağını söyledi.

Rusya'da 15 Yıl Sonra Nüfusun Yüzde 30'u Müslümanlardan Oluşacak, System.String[]
Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin, 15 yıl sonra, Rusya nüfusunun yüzde 30'unu Müslümanların oluşturacağını söyledi.

Gaynutdin, Moskova'da katıldığı bir konferansta, Rusya'da Müslümanlık faktörünün İslam'a katılan Rusların sayısındaki artış ile daha da önemli hale geleceğini belirtti.

Rusya'da Müslüman sayısının her geçen gün arttığına dikkati çeken Gaynutdin, "Uzmanların tahminlerine göre, 15 yıl sonra Rusya nüfusunun yüzde 30'unu Müslümanlar oluşturacak." dedi.

Geçen yıl Kurban Bayramı'nda sadece Moskova bölgesindeki camilere gelenlerin sayısının 320 binden fazla olduğuna işaret eden Gaynutdin, bu rakamın bir rekor olduğunu vurguladı.

Camilere gelenlerin, ülkedeki Müslüman sayısındaki artışın bir göstergesi olduğunu belirten Gaynutdin, her geçen yıl bayram namazını kılanların sayısında, önceki yıllara göre artış olduğunu söyledi.

Gaynutdin, "Rusya'nın büyük şehirlerinde uygun kültürel ve eğitim altyapısına sahip düzinelerce yeni camiye ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:34 Kaynak: AA

Moskova, Rusya Federasyonu, Güncel
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