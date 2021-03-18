Rusya'da "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" töreni düzenlendi - Son Dakika

Rusya'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinde düzenlenen törene, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, büyükelçilik çalışanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Çanakkale Zaferi ile ilgili video gösterimi yapıldı.

Büyükelçi Samsar, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi'nin seferberlik savaşı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Çanakkale'yi Çanakkale yapan boğazı geçmek için tüm dünyadan gelenler değil, gelenleri karşılayan asil ruhtur. O öyle bir ruhtur ki, çelik ve barut, inancın, imanın ve azmin karşısında yenik düşmüştür. İşte bu yüzden Çanakkale inanç, cesaret ve Türk'ün imkansızı dünyaya haykırdığı yerdir. Bu yüzden Çanakkale geçilmemiştir."

Eli silah tutan herkesin savaş döneminde Çanakkale'ye koştuğuna dikkati çeken Samsar, "Ülkemizde pek çok lise, savaş döneminde mezun vermemiştir. Çünkü özellikle son sınıf öğrencilerinin tamamı Çanakkale'ye gitmiş ve genellikle geri dönememiştir." diye konuştu.

Samsar, "Bugün Çanakkale'nin yanı sıra Sarıkamış'ta, Kurtuluş Savaşı'nda, Kore'de, Kıbrıs'ta, terör örgütü PKK ile mücadelede, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarında vatanları için şehit olan tüm kahramanları da minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.