Rusya'da 182 binden fazla kişi koronavirüs nedeniyle kontrol altında

Rusya'da 182 bin 702 kişinin koronavirüs (Covid-19) nedeniyle tıbbi gözetim altında olduğu bildirildi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu'nun (Rospotrebnadzor) hazırladığı raporda, Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüse bağlı olarak Rusya'da bugüne kadar 273 bin kişiye test yapıldığı ve 182 bin 702 kişinin gözetim altında olduğu belirtildi.

KORONAVİRÜS İÇİN 263 BİNDEN FAZLA ÇALIŞMA YAPILDI

Ülkede bugüne kadar koronavirüs hakkında 263 bin 833 laboratuvar çalışması yapıldığı belirtilen raporda; izole yaşam imkanı olmayan ve klinik olarak sağlıklı bireyler için 22 bin 463 yerde 315; 1243 kişinin konakladığı 12 bin 178 yer için de 157 gözlemcinin görev yaptığı belirtildi.

YAKLAŞIK 5 MİLYON KİŞİ ÜZERİNDE İNCELEME YAPILDI

Raporda, 31Aralık'tan itibaren içlerinde Çin'den gelen 403 bin 492 kişinin de bulunduğu toplam 4 milyon 959 bin 505 kişinin incelendiği belirtildi. Bu süreçte 508 kişide koronavirüs tespit edildiği belirtilirken, içlerinden 149 kişinin Çin'den geldiği ifade edildi. İtalya 'dan gelen 33 bin 677 kişinin 56'sında, Güney Kore 'den gelen 18 bin 342 kişinin 13'ünde ve İran 'dan gelen 4 kişide virüs tespit edildi.

Rusya'da virüs tespit edilenlerin sayısı 1534; hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8 olarak duyuruldu.