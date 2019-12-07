Son Dakika Haberleri: Rusya'da 2 bin kedinin katıldığı fuar
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Rusya'da 2 bin kedinin katıldığı fuar

6 saat önce

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen "Winter Cat Show" adlı uluslararası kedi fuarda 12 ülkeden 2 bin kedi yer aldı.

Rusya'da 2 bin kedinin katıldığı fuar, System.String[]

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen "Winter Cat Show" adlı uluslararası kedi fuarda 12 ülkeden 2 bin kedi yer aldı.

Moskova'daki Crocus Expo Fuar Merkezi'nde "Roskoş" Felinoloji Kulübünce organize edilen fuarı çok sayıda kişi ziyaret etti.

12 ülkeden ve 40 cinsten 2 bin kedinin yer aldığı fuarda, "en iyi kedi" ve "en iyi yavru kedi" gibi çeşitli yarışmalar yapıldı.

Kedilerle ilgili sunumların yapıldığı fuar, iki gün sürecek.

Moskova, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 09:18 Kaynak: AA
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