Rusya'da 2 inşaat işçisi iskele çökünce 9'uncu kattan yere çakıldı - Son Dakika
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Rusya'da 2 inşaat işçisi iskele çökünce 9'uncu kattan yere çakıldı

6 saat önce

Rusya'da bir inşaatın 9'uncu katında çalışan 2 inşaat işçisi iskelenin çökmesi sonucu aşağı düştü.

Rusya'da 2 inşaat işçisi iskele çökünce 9'uncu kattan yere çakıldı, System.String[]

Rusya'da bir inşaatın 9'uncu katında çalışan 2 inşaat işçisi iskelenin çökmesi sonucu aşağı düştü.


Rusya'ya bağlı Dağıstan'ın Derbent şehrinde bir apartman inşaatında çalışan inşaat işçileri binanın 9'uncu katında dış cephe çalışması gerçekleştiriyordu. Binanın dışından kurulan iskele bir süre sonra büyük bir şiddetle çöktü. İskelede duran ve binanın 9'uncu katında çalışma yapan işçiler iskele çökmesiyle birlikte yere çakıldı. Yaşanan kazanın ardından inşaatta çalışan birçok işçi aşağıya düşen 2 işçiyi kurtarmaya koştu.


İskelenin çökmesiyle 9'uncu kattan düşen işçiler hastaneye kaldırılırken her 2 işçinin kazayı hafif yaralarla atlattığı öğrenildi.


Yaşanan kaza ile ilgili başlatılan soruşturmada inşaat sorumlularının ifadelerinin alınmaya başlandığı açıklandı. - MOSKOVA

Dağıstan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:00 Kaynak: İHA
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