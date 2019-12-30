Rusya'da 2 kişi terör saldırısı planlama iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika

Rusya'da 2 kişi terör saldırısı planlama iddiasıyla gözaltına alındı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), terörist saldırı planladığı iddia edilen 2 kişinin gözaltına alınma anlarının görüntüsünü paylaştı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), terörist saldırı planladığı iddia edilen 2 kişinin gözaltına alınma anlarının görüntüsünü paylaştı. Rusya ordu kanalı Zvezda'da yer alan habere göre, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ülkenin Sen Petersburg şehrinde terörist saldırı planladığı iddia edilen 2 Rus vatandaşının gözaltına alınma anlarının görüntüsünü paylaştı. Görüntülerde, gözaltına alınan kişilerin güvenlik güçlerine direnmediği görüldü. Habere göre, Sen Petersburg şehrinde terörist saldırı planladığı iddia edilen 2 Rus vatandaşı 27 Aralık'ta gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler hakkında terör suçlamasıyla dava açıldığı bildirilirken, haberde ayrıca bu kişilerle ilgili bilginin ABD istihbaratınca sağladığı belirtildi. Görüntü Dökümü ------------------- -Güvenlik güçlerinin gözaltına alma anları -Güvenlik güçlerinin gözaltına alma anları -Adamı kelepçelemesi -Adamı kelepçelemesi -Yerde oturan kelepçeli adam -Yerde oturan kelepçeli adam -Dairenin içinden görüntüler -Dairenin içinden görüntüler -Adamın araca götürülme anları



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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