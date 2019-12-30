Rusya'da 2 kişi terör saldırısı planlama iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika
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Rusya'da 2 kişi terör saldırısı planlama iddiasıyla gözaltına alındı

6 saat önce

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), terörist saldırı planladığı iddia edilen 2 kişinin gözaltına alınma anlarının görüntüsünü paylaştı.

Rusya'da 2 kişi terör saldırısı planlama iddiasıyla gözaltına alındı, System.String[]

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), terörist saldırı planladığı iddia edilen 2 kişinin gözaltına alınma anlarının görüntüsünü paylaştı.

Rusya ordu kanalı Zvezda'da yer alan habere göre, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ülkenin Sen Petersburg şehrinde terörist saldırı planladığı iddia edilen 2 Rus vatandaşının gözaltına alınma anlarının görüntüsünü paylaştı. Görüntülerde, gözaltına alınan kişilerin güvenlik güçlerine direnmediği görüldü.

Habere göre, Sen Petersburg şehrinde terörist saldırı planladığı iddia edilen 2 Rus vatandaşı 27 Aralık'ta gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler hakkında terör suçlamasıyla dava açıldığı bildirilirken, haberde ayrıca bu kişilerle ilgili bilginin ABD istihbaratınca sağladığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik güçlerinin gözaltına alma anları

-Adamı kelepçelemesi

-Yerde oturan kelepçeli adam

-Dairenin içinden görüntüler

-Adamın araca götürülme anları


Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:27 Kaynak: DHA
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