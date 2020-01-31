Rusya'da 2 kişide korona virüsü tespit edildi - Son Dakika
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Rusya'da 2 kişide korona virüsü tespit edildi

6 saat önce

Çin'de başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü Rusya'da da görüldü.

Rusya'da 2 kişide korona virüsü tespit edildi, System.String[]

Çin'de başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü Rusya'da da görüldü.

Rusya tarafından yapılan açıklamada, Trans Baykal bölgesindeki Tümen şehrinde 2 Çin vatandaşının korona virüsünü taşıdığı açıklandı. Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova yaptığı açıklamada, net analiz sonuçların gelmesiyle birlikte 2 kişide virüse rastlanıldığını ve bu kişinin karantina altına alınarak tedavisine başlandığını kaydetti. Şehirde de önlemler alındığını dile getiren Başbakan Yardımcısı Golikova, konuyla ilgili Rusya Sağlık Bakanlığının çalışmalarını sürdürdüğünü ve virüsün yayılmaması için gerekli tüm çalışmaların yapıldığını ifade etti.

(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Başbakan Yardımcısı, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:35 Kaynak: İHA
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