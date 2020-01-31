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Rusya'da 2 kişinin koronavirüs taşıdığı tespit edildi
6 saat önce
Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, ülke sınırları içerisinde 2 Çin vatandaşında koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:25 Kaynak: DHA
Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, ülke sınırları içerisinde 2 Çin vatandaşında koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Rusya'nın Zabaykalski ve Tümen bölgelerinde 2 Çin vatandaşında koronavirüs tespit edildiğini ve hastaların müşahede altına alındığını belirtti. Öte yandan Golikova, Çin'de yaşayan Rus vatandaşlarının tahliye edileceğini söyledi.Yerel meyda, Çin'in Hubei bölgesindeki Wuhan kentinde 300, Hubei dışındaki bölgelerde ise 341 Rus vatandaşının yaşadığını duyurdu.
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