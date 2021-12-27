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Rusya'da 2 kişiyi taşıyan helikopter düştü - Son Dakika

Rusya'da 2 kişiyi taşıyan helikopter düştü

27.12.2021 15:20
Rusya'da 2 kişiyi taşıyan helikopter düştü

Rusya'da içinde 2 kişinin bulunduğu Mi-2 tipi helikopter düştü.

Rusya'da içinde 2 kişinin bulunduğu Mi-2 tipi helikopter düştü.

Rusya'da 2 kişi taşıyan Mi-2 tipi zırhlı taşıma helikopterinin düştüğü öğrenildi. Acil servisler, uçağın pilotunun kendilerine ulaşmasının ardından olay yerine ekiplerin gönderildiğini ifade ederek, "Kurtarma ekipleri Udmurtya bölgesindeki Yakshur Bodinsky'da Mi-2 tipi helikopterinin düşmesiyle ilgili bir mesaj aldı. Helikopterin içinde bir petrol boru hattını inceleyen 2 kişi vardı" dedi.

Olayın neden meydana geldiği ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. - MOSKOVA

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Helikopter, Rusya, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rusya'da 2 kişiyi taşıyan helikopter düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'da 2 kişiyi taşıyan helikopter düştü - Son Dakika
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