Rusya'da 20 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rusya'da 20 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Rusya'da 20 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı

6 saat önce

Rusya'da yoğun sis nedeniyle 20 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Rusya'da 20 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı, System.String[]

Rusya'da yoğun sis nedeniyle 20 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Rusya'ya bağlı Adıge Cumhuriyeti'ndeki Adıgeysk kentinde yoğun sis nedeniyle 20 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada, bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Kaza bölgesinden görüntüler

-Hasarlı araçlar

-Sürücülerin görüntüleri

-Detaylar


Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:51 Kaynak: DHA
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