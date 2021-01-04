Rusya'da 2020 yılında bin 404 kadın öldürüldü - Son Dakika

Rusya'da 2020 yılında bin 404 kadın öldürüldü

04.01.2021 10:15
Rusya'da 2020 yılında bin 404 kadın öldürüldü, System.String[]

Rusya'da 2020 yılında erkekler tarafından işlenen kadın cinayetlerinin sayısı bin 404 olarak açıklandı.

Rusya'da 2020 yılında erkekler tarafından işlenen kadın cinayetlerinin sayısı bin 404 olarak açıklandı.

Rusya 2020 yılını hem Covid-19 salgınına karşı mücadele hem de kadın cinayetleri ile geçirdi. Ülke genelinde yüzlerce kadın cinayete kurban giderken, bu cinayetlerin çoğunun sebebini aile içi şiddet oluşturdu. Rusya İçişleri Bakanlığı, ülkede faaliyet gösteren Moskova merkezli kadın örgütlenmesinin son verileri, Rusya'nın federal savcılık ofisi, Rusya'nın bölge mahkemelerinin verileri, Rusya Soruşturma Komitesi, Rusya İçişleri Bakanlığı ve Rus basınındaki çıkan kadın cinayetleri haberlerinden derleyerek elde etti. Bu verilere göre, 2020 yılında Rusya'da cinayete kurban giden kadınların istatistiksel oranları elde edildi. Rusya'da 2018 yılında 919 kadın cinayete kurban gitti. 2019 yılında ise kadın cinayetlerinde en yüksek rakamlar görüldü. Ülkede 2019 yılında bin 742 kadın öldürüldü.

2020 yılında en çok Nisan ayında kadın cinayeti işlendi

2020 yılı Rusya'da korona virüs salgınına karşı mücadele ile geçerken aynı zamanda ülkede kadın cinayetlerine dair rakamlar yine dikkat çekti. Bir önceki yıla göre ülkede kadın cinayeti sayısında düşüş yasansa da korkutan veriler elde edildi. 2020 yılında ülkede bin 404 kadın cinayete kurban gitti. 2020 yılında en çok Nisan ayında kadın cinayeti işlendi. Nisan ayında 150, Mayıs ayında 147 ve Mart ayında 143 kadın öldürüldü.

Öte yandan yaz ve sonbahar mevsimlerinde kadın cinayetlerinde düşüş görüldü. 2020 yılının Ekim ayında 77 kadın cinayeti kaydedilirken, yıl içerisinde en az kadın cinayetinin yaşandığı ay Ekim oldu.

Son cinayetin zanlısı kadını öldürüp kaçtı

2020 yılında ilk kadın cinayeti 2 Ocak tarihinde kayıtlara geçti. Volgograd bölgesinde 40 yaşındaki kadın taksi şoförü, bir erkek müşterisi tarafından öldürüldü. Ocak ayında işlenen cinayete ilişkin yürütülen soruşturmada mahkeme kararını 9 Aralık'ta verdi. Kadın taksi sürücüsünü öldüren kişiye 8 yıl hapis cezası verildi. Bu karar tartışmaları da beraberinde getirdi.

Yılın son kadın cinayeti ise 31 Aralık tarihinde Rusya'nın Rostov şehrinde kayıtlara geçti. 63 yaşındaki yeni yıl kutlamasına giden bir kadına sokak ortasında maskeli ve elinde çekiç olan bir kişi saldırdı. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken maskeli saldırgan kaçtı. Kadını öldüren saldırganın bulunması için çalışmalar sürdürülüyor.

En çok kadın cinayeti Moskova'da

Rusya'da en çok kadın cinayetinin yaşandığı şehir ve bölgeler de belli oldu. Yaklaşık 12 milyon insanın yaşadığı Moskova, kadın cinayetlerinde başı çekti. Yaklaşık 7 milyon kadının yaşadığı Moskova'da 196 kadın cinayete kurban gitti. En az kadın cinayeti yine Kafkasya bölgesinde görüldü. Rusya'ya bağlı Kafkasya ülkelerinden İnguşetya'da 2019 yılında 1 kadın öldürülürken, 2020 yılında hiç kadın cinayeti görülmedi. Adigey Cumhuriyeti'nde de 3 kadın cinayeti işlendi. - MOSKOVA

Koronavirüs, Moskova, Rusya, Kadın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rusya'da 2020 yılında bin 404 kadın öldürüldü - Son Dakika


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