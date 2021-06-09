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Rusya'da 2021 Yılı Mayıs Ayı Enflasyon Gerçekleşmeleri - Son Dakika

Rusya'da 2021 Yılı Mayıs Ayı Enflasyon Gerçekleşmeleri

09.06.2021 10:22
Rusya'da 2021 Yılı Mayıs Ayı Enflasyon Gerçekleşmeleri, System.String[]

Rusya Federal İstatistik Servisi tarafından açıklanan geçici verilere göre; Rusya Federasyonu'nda 2021 yılının Mayıs ayında tüketici enflasyonu aylık %0, 74 ve yıllık %6, 02 seviyelerinde gerçekleşmiştir.

Rusya Federal İstatistik Servisi tarafından açıklanan geçici verilere göre; Rusya Federasyonu'nda 2021 yılının Mayıs ayında tüketici enflasyonu aylık %0, 74 ve yıllık %6, 02 seviyelerinde gerçekleşmiştir. Son dönemde dikkat çeken gıda enflasyonunun Mayıs ayında yıllık %7, 4 oranında gerçekleştiği ülkede, gıda dışı ürünlerde ve hizmetlerde yıllık tüketici enflasyonu sırasıyla %6, 68 ve %3, 29 seviyelerinde tezahür etmiştir.

Rusya Federasyonu, Rusya, Mayıs, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Rusya'da 2021 Yılı Mayıs Ayı Enflasyon Gerçekleşmeleri - Son Dakika


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