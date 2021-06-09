Rusya'da 2021 Yılı Mayıs Ayı Enflasyon Gerçekleşmeleri - Son Dakika

Rusya Federal İstatistik Servisi tarafından açıklanan geçici verilere göre; Rusya Federasyonu'nda 2021 yılının Mayıs ayında tüketici enflasyonu aylık %0, 74 ve yıllık %6, 02 seviyelerinde gerçekleşmiştir. Son dönemde dikkat çeken gıda enflasyonunun Mayıs ayında yıllık %7, 4 oranında gerçekleştiği ülkede, gıda dışı ürünlerde ve hizmetlerde yıllık tüketici enflasyonu sırasıyla %6, 68 ve %3, 29 seviyelerinde tezahür etmiştir.