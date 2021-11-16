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Rusya'da 2021 yılında bin 72 kadın cinayeti işlendi - Son Dakika

Rusya'da 2021 yılında bin 72 kadın cinayeti işlendi

16.11.2021 13:37
Rusya'da 2021 yılında bin 72 kadın cinayeti işlendi

Rusya'da, 2021 yılında bin 72 kadın cinayeti işlendi.

Rusya'da, 2021 yılında bin 72 kadın cinayeti işlendi.

Rusya'da İçişleri Bakanlığı, Rusya Federal Savcılık Ofisi ve Rusya Soruşturma Komitesi'nin kadın cinayetlerini verilerini derleyen kadın örgütleri, elde edilen verileri hem Rus hem de dünya kamuoyu ile paylaşıyor. Rusya'da 2018 yılında 934, 2019 yılında bin 757 ve 2020 yılında bin 668 kadının cinayet sonucu öldürüldüğü ülkede 2021 yılı henüz tamamlanmamasına rağmen bin 72 kadın cinayete kurban gitti.

Ancak, kadın örgütleri resmi veriler arasındaki farkları eleştirerek örneğin 2019 yılında farklı kurumlardan elde edilen rakamlara göre bin 757 kadının cinayete kurban gittiğini yine aynı dönemde Rusya İçişleri Bakanlığı'nın ise kadın cinayetleri sayısını 243 olarak gösterdiğini aktardı.

"Doğru ve objektif bir veri yok"

Bir önceki dönemde Rus parlamentosu milletvekili olan daha önce de Rusya'da yayın yapan bir televizyon kanalında, "Kadına Bakış" isimli program yaparak kadınların sesini ülkeye duyurmaya çalışan gazeteci Oksana Puşkin, ülkede kadın cinayetlerine yönelik doğru ve objektif bir veri bulunmadığını savundu. Puşkin, Rusya'nın hiçbir zaman kadın cinayetlerine yönelik uluslararası araştırmalarda yer almadığını ifade ederek, "Ülkemiz bu tür araştırmalara hiçbir zaman katılmamıştır. Bunun en önemli nedeni doğru ve objektif verilere sahip olmamamız. İkincisi ise bu korkunç rakamları takip etmemize fırsat verecek olan bir yasal düzenlememiz olmamasıdır" dedi. Puşkin, elde edilen verilere basın ve kadın örgütlerin çabaları sayesinde ulaşıldığını hali hazırda kadına şiddetin durdurulması ve araştırılmasına dair bir önergenin Rus parlamentosuna sunulduğunu bu yasanın kabulü durumunda ülkedeki gerçek verilere dayanarak önlemler alınabileceğini söyledi. Puşkin aile içi şiddetin gizli boyutlarının da olduğunu dile getirerek birçok kadının aile düzeninin bozulmaması veya korktuğu için resmi makamlara müracaat etmediğini ekledi.

Kadın cinayetleri bin rakamının altına düşmedi

Rusya'daki kadın örgütleri konsorsiyumu, Rusya İçişleri Bakanlığı, Rus basını ve Rusya adalet bakanlığı verilerine dayanarak 2021 yılına dair de bir istatistik yayınladı. 1 Ocak 2021 ile 14 Kasım 2021 tarihleri arasındaki verilere göre, Rusya'da bin 72 kadın cinayete kurban gitti. Bu yılın içerisinde en çok kadın cinayeti 126 ile Şubat ayında kaydedildi. Ülkede bin 668 kadının öldürüldüğü geçtiğimiz yıl ise en çok kadın cinayeti 166 ile Nisan ayında kaydedilmişti. Kadın cinayetlerinin bin 757 ile rekor kırıldığı 2019 yılında kadınlar en çok Ocak ayında cinayete kurban gitmişti. 2019 yılının Ocak ayında Rusya'da 165 kadın öldürülmüştü.

Saratov Bölgesi ilk, Moskova ikinci sırada

Kadın cinayetlerinde Rusya'da ilk sıra Saratov Bölgesi yer aldı. 1 milyon 295 bin 798 kadın nüfusunun bulunduğu Saratov'da, 2021 yılında şu ana kadar 45 kadın cinayete kurban gitti. Başkent Moskova'da 4 milyon 137 bin 823 kadın nüfusu bulunurken burada da bu yıl içerisinde 42 kadın öldürüldü. İstatistiklere göre kadına şiddet ve ölümlerin en az kaydedildiği bölge Kafkasya Bölgesi oldu. Rusya İstatistik Kurumu verilerine göre alkol tüketiminin neredeyse sıfır olduğu Çeçenistan'da hiçbir kadın cinayeti kaydına rastlanmazken geçtiğimiz yıl kadın cinayeti işlenmeyen İnguşetya'da bu yıl 1 kadın cinayete kurban gitti. Kafkasya ülkelerinden Kalmukya'da da kadın cinayeti kaydına rastlanmazken Adigey Cumhuriyeti'nde 3 kadın cinayete kurban gitti.

En yaşlısı 89 en genci 15 yaşında

Rusya'daki en yaşlı kadın cinayeti Novgorod Bölgesi'ndeki Boroviçi kentinde kayıtlara geçti. Geçtiğimiz 19 Şubat'ta 89 yaşındaki bir kadın 41 yaşındaki yeğeni tarafından henüz belirlenemeyen bir sebeple boğularak öldürüldü. Komşuları tarafından bulunan kadının yeğeni cezaevine gönderildi. Ülkede katledilen en genç kadın yaşı ise 15 oldu. Rusya'nın Penza Bölgesi'nde geçtiğimiz 18 Haziran'da, 15 yaşındaki bir kız öğrenci okuldan çıktıktan sonra evine giderken 17 yaşındaki bir genç tarafından önü kesildi. Önce sevgili olmak istediğini söyleyen genç ardından kız öğrenciyi öpmeye çalışınca kız öğrenci direnmeye çalıştı. Reddedilen 17 yaşındaki genç yerden aldığı taş ve sert cisimlerle kız öğrenciyi ağır yaraladı. Akrabaları tarafından bulunan kız öğrenci ise hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan saldırganın daha önce birçok suçtan kaydı bulunduğu tespit edilirken cezaevine gönderildi. - MOSKOVA

Rusya'da 2021 yılında bin 72 kadın cinayeti işlendi

İçişleri Bakanlığı, Rusya, Ocak, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rusya'da 2021 yılında bin 72 kadın cinayeti işlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'da 2021 yılında bin 72 kadın cinayeti işlendi - Son Dakika
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