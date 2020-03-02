Rusya'da 26 kişi Korona şüphesiyle karantinaya alındı - Son Dakika
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Rusya'da 26 kişi Korona şüphesiyle karantinaya alındı

7 saat önce

Rusya'nın St.Petersburg şehrinde yaşayan 26 kişinin Korona virüsü şüphesiyle hastanede karantinaya alındığı açıklandı.

Rusya'da 26 kişi Korona şüphesiyle karantinaya alındı, System.String[]

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde yaşayan 26 kişinin Korona virüsü şüphesiyle hastanede karantinaya alındığı açıklandı.


Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın St. Petersburg şehrinde 26 kişinin Korona virüsü şüphesiyle karantina altına alındığı belirtildi. Söz konusu kişilerin, Rusya'nın farklı noktalarında görülen Korona virüsü nedeniyle karantinada tutulduğu ifade edildi.


Moskova'da ise dün 1 kişinin korona virüsü taşıdığı gerekçesiyle enfeksiyon hastanesinde tedavi altına alındığı duyuruldu.


Rusya'da şu ana kadar en fazla Korona virüsü vakası Petersburg'ta bulunuyor. 26 kişinin virüs taşıdığı şüphesiyle Petersburg-Moskova uçak seferlerinde de aksamalar meydana geldiği, üst düzey önlemler alındığı açıklandı. - ST. PETERSBURG

Sağlık Bakanlığı, Petersburg, Moskova, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:44 Kaynak: İHA
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