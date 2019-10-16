Son Dakika Haberleri: Rusya'da 3 Amerikalı diplomat gözaltına alındı
Son Dakika 3. Sayfa Rusya'da 3 Amerikalı diplomat gözaltına alındı

Rusya'da 3 Amerikalı diplomat gözaltına alındı

1 saat önce

Rusya'da bir trende seyahat eden 3 ABD'li diplomatın güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Rusya'da 3 Amerikalı diplomat gözaltına alındı, System.String[]

Rusya'da bir trende seyahat eden 3 ABD'li diplomatın güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.


Rusya'nın Arkhangelsk bölgesinde Nenoksa-Severodvinsk tren yolu hattında hareket eden bir trende seyahat eden 3 ABD'li diplomatın gözaltına alındığı öğrenildi. Diplomatların eksik evrak nedeniyle gözaltına alındığı belirtilirken, ABD'li yetkililer ise gözaltına alınan diplomatların iş seyahati sırasında alındığını ve Rusya tarafından açıklama beklediklerini kaydetti. Rusya Dışişleri Bakanlığı gözaltı ile ilgili 'prosedüre ve kanunlara uygun' açıklamasını yaptı. - MOSKOVA

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:05 Kaynak: İHA
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