Rusya'da 3 kişi havuza atılan kuru buzdan zehirlenerek öldü

Rusyada doğum günü partisi düzenleyen 29 yaşındaki Ekaterina Didenko'nun kocası ve 2 davetli parti sırasında havuza atılan kuru buz zehirlenmesi yüzünden hayatını kaybetti.Rusya'da sosyal medya blogger'ı olarak bilinen Ekaterina Didenko 29 yaşını, kocası 32 yaşındaki Valentin Didenko ve arkadaşlarıyla birlikte kutlamak için doğum günü partisi düzenledi. Parti sırasında duman çıkarması için kapalı havuza yüksek miktarda 'kuru buz' olarak bilinen katı karbondioksit atıldı. Partide bulunan 2 misafir ve Didenko'nun eşi Valentin Didenko, ortaya çıkan yüksek miktarda karbon dioksitin solumaları sonucu zehirlenerek hayatını kaybetti. Parti sonrası hastaneye kaldırılan kocası hakkında hastaneden yayın yapan Ekaterina Didenko, kocasının hayatını kaybetmesini ise yine yayın yaparak takipçilerine duyurdu. Olaydan sonra 500 bin takipçiden 1,5 milyon takipçiye ulaşan Didenko 'Valya artık bizimle birlikte değil' dedi.

- Sönmez