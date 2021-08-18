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Rusya'da 3 kişinin bulunduğu askeri nakliye uçağı düştü - Son Dakika

Rusya'da 3 kişinin bulunduğu askeri nakliye uçağı düştü

18.08.2021 00:58
Rusya'da 3 kişinin bulunduğu askeri nakliye uçağı düştü, System.String[]

Rusya'da içerisinde 3 kişinin bulunduğu IL-112V tipi askeri nakliye uçağının Moskova bölgesinde düştüğü bildirildi.

Rusya'da içerisinde 3 kişinin bulunduğu IL-112V tipi askeri nakliye uçağının Moskova bölgesinde düştüğü bildirildi.

Rusya'da IL-112V tipi bir askeri nakliye uçağı, Moskova'nın Kubinka bölgesindeki havaalanına inişi sırasında düştü. Rusya Birleşik Uçak Şirketi (OAK) tarafından yapılan açıklamada, uçağın geliştirildiği dönemdeki ilk prototip uçak olduğu ve içerisinde 3 personelin bulunduğu bildirildi. Açıklamada, "Ormanlık bir alana yakın noktadaki Kubinka havaalanına inişi sırasında eğitim uçuşu yapan IL-112V hafif nakliye uçağı düştü" denildi.

Kazada ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MOSKOVA

Moskova, Rusya, Uçak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rusya'da 3 kişinin bulunduğu askeri nakliye uçağı düştü - Son Dakika


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