Son Dakika Haberleri: Rusya'da 39 terörist saldırı önlendi
Son Dakika 3. Sayfa Rusya'da 39 terörist saldırı önlendi

Rusya'da 39 terörist saldırı önlendi

2 saat önce

Rusya Federal İstihbarat Servisi (FSB), 2019 yılının başından bu yana 39 terör saldırısının önlendiğini açıkladı.

Rusya'da 39 terörist saldırı önlendi, System.String[]

Rusya Federal İstihbarat Servisi (FSB), 2019 yılının başından bu yana 39 terör saldırısının önlendiğini açıkladı.


Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Federal İstihbarat Servisinin (FSB) koordinasyon toplantısında konuşan FSB Genel Müdürü Aleksandr Bortnikov bu yıl içinde Rusya sınırlarında 39 terörist saldırının önlendiğini açıkladı. Bortnikov saldırı girişimleriyle ilgili bilgiler aktararak, "Bu yıl içerisinde 39 terörist saldırı girişimi son anda önlendi. Ayrıca bu saldırıları gerçekleştirmeyi amaçlayan 32 terörist etkisiz hale getirildi. Rusya'da 2019 yılının başından bugüne kadar toplam 679 kişi terör operasyonları sırasında gözaltına alındı. Bunlardan 22'si terörist faaliyetleri terk etme eğilimindeydi. Terör operasyonları sırasında toplam 49 hücre evine baskınlar yapıldı ve bu evler kontrol altına alındı" dedi.


FSB Genel Müdürü Aleksandr Bortnikov ayrıca teröristlerin en çok kullandığı saldırı araçlarından biri olan insansız hava araçları (İHA) ile birçok saldırı yöntemi geliştirildiğini söyledi. Bortnikov, bu araçlarla silahlı ve kimyasal saldırıların yapıldığını söyleyerek, "Bu araçların özelliklerin günden güne gelişmesi kimyasal, toksit ve silahlı saldırılar gerçekleştirme imkanı sunuyor. Bu bizim için büyük bir sorun olacaktır" şeklinde konuştu. Bortnikov ayrıca Rusya'ya karşı artan siber saldırılara karşı önlemlerini arttırdıklarını ifade etti. - SOÇİ

Rusya, Soçi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:01 Kaynak: İHA
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