Rusya'da 40 bin kişiye yapılan antikor testlerinin yüzde 14'ü pozitif çıktı

Rusya'da tıbbi analiz laboratuvarı İnvitro, 40 bin kişide yapılan antikor testlerinin yüzde 14'ünün pozitif sonuç verdiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, yüzde 47'si Moskova ve çevresindeki yerleşim birimlerinde yaşayan 40 bin kişiye antikor testi yapıldığı ve testlerin yüzde 14'ünün pozitif sonuç verdiği belirtildi. Tass ajansının haberine göre, testlerin yüzde 14,6'sının ülkenin kuzeybatı, yüzde 9,5'inin Volga, yüzde 8,6'sının Sibirya, yüzde 7,9'unun merkez federal bölgelerinde yapıldığı açıklandı. Rusya'da İnvitro laboratuvarı 18 Mayıs tarihinden bu yana antikor testleri yapıyor. Testin fiyatının 950 ruble (90 TL) olduğu belirtiliyor. Antikor testleri yeni tip koronavirüse karşı bağışıklığı olan kişileri tespit etmek için uygulanıyor. Moskova'da 27 Mayıs tarihinden itibaren toplu antikor testlerinin yapılmaya başlanacağı açıklanmıştı.RUSYA'DA SON DURUM

Rusya'da koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı son 24 saatte 8 bin 894 artarak 326 bin 448'e yükseldi. Ülkede 22 Mayıs itibarıyla 3 bin 249 hasta virüs nedeniyle hayatını kaybetti.