Rusya'da 42. Uluslararası Moskova Film Festivali başladı - Son Dakika

Rusya'nın başkenti Moskova'da 42. Uluslararası Moskova Film Festivali başladı.

Festivalin başlaması dolayısıyla "Rusya" tiyatrosunda tören düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin alındığı törene, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy ve çok sayıda davetli katıldı.

Medinskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in festivalin açılışı için gönderdiği tebrik mektubunu okudu.

Açılış öncesinde ünlü isimlerin kırmızı halıdan geçişi renkli görüntülere sahne oldu. Rus sinemasının önde gelen simalarının yanı sıra çeşitli ülkelerden festivale katılan oyuncu, yönetmen ve yapımcılar da gazetecilere poz verdi.

Çok sayıda ülkenin yanı sıra Türk filmlerinin de izleyicilerle buluşacağı festivalde, senaristliğini ve yönetmenliğini Faysal Soysal'ın üstlendiği "Ceviz Ağacı" filminin uluslararası prömiyeri yapılacak.

Erdem Tepegöz'ün yönetmenliğini yaptığı "Gölgeler İçinde" filminin de yarışacağı festival, 8 Ekim'de sona erecek.