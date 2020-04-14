Rusya'da 5.3 büyüklüğünde deprem
16 dakika önce
Rusya'da Ricther ölçeğine göre 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Rusya'da Ricther ölçeğine göre 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can kaybı ve yaralanmanın olmadığı belirtildi.
Rusya'nın Kuril Adaları'nın 167 kilometre batısında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonucu can kaybı ya da yaralanma olmadığı ifade edilirken; depremin 68 kilometre derinlikte meydana geldiği duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 09:43 Kaynak: DHA
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