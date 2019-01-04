Son Dakika Haberleri: Rusya'da 5 Katlı Apartmanda Yangın: 1 Ölü

Rusya'da 5 Katlı Apartmanda Yangın: 1 Ölü

1 saat önce

Rusya'nın Saratov kentinden 5 katlı binada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'da 5 Katlı Apartmanda Yangın: 1 Ölü, System.String[]
Rusya'nın Saratov kentinden 5 katlı binada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Magnitogrosk kentinde doğalgaz boru hattı patlaması sonucu 39 kişinin hayatını kaybetmesi ardından şimdi de Saratov kentinde 5 katlı bir bina yandı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, yangın sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin yaralandığı ve binadan 55 kişinin tahliye edildiği aktarıldı.

Rusya Soruşturma Komitesi olay yerinde inceleme başlattı. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:46 Kaynak: İHA

Rusya Federasyonu, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye'yi Sarsan Minik Evrim Davasında Tutuklu Bulunan Baba Serbest Bırakıldı Sakarya'da İki Pitbull Cinsi Köpeğin Saldırdığı Sokak Köpeği Tedaviye Alındı

Ünlü Rallici, Lüks Aracıyla Zincirleme Kazaya Karıştı Kayseri'de Sokak Köpeklerinin Saldırdığı Lise Öğrencisi Öldü, Mahalle Sakinleri İsyan Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 00:46:31. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya'da 5 Katlı Apartmanda Yangın: 1 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]