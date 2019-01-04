Rusya'da 5 Katlı Apartmanda Yangın: 1 Ölü
1 saat önce
Rusya'nın Saratov kentinden 5 katlı binada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.
Rusya
'nın Saratov kentinden 5 katlı binada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.
Geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Magnitogrosk kentinde doğalgaz boru hattı patlaması sonucu 39 kişinin hayatını kaybetmesi ardından şimdi de Saratov kentinde 5 katlı bir bina yandı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, yangın sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin yaralandığı ve binadan 55 kişinin tahliye edildiği aktarıldı.
Rusya Soruşturma Komitesi olay yerinde inceleme başlattı. - MOSKOVA
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:46 Kaynak: İHA
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