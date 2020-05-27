Rusya'da 5 yaşındaki bir kedide koronavirüs çıktı - Son Dakika

Rusya'da 5 yaşındaki bir kedide koronavirüs çıktı

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'nden (DHSÖ) yapılan açıklamada, Rusya'da 5 yaşındaki bir kedide koronavirüse (Covid-19) neden olan SARS-CoV-2 virüsünün tespit edildiği açıklandı.

Rusya'da 5 yaşındaki bir kedide koronavirüs çıktı, System.String[]

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'nden (DHSÖ) yapılan açıklamada, Rusya'da 5 yaşındaki bir kedide koronavirüse (Covid-19) neden olan SARS-CoV-2 virüsünün tespit edildiği açıklandı.

Rusya'da bir kediye yapılan koronavirüs (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığı ifade edildi. Açıklama ise, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'nden (DHSÖ) geldi. Yapılan açıklamada, "SARS-CoV-2'nin varlığını belirlemek için yapılan laboratuvar çalışmaları sırasında 5 yaşındaki bir kedinin boğazından ve burnundan örnekler alındı. Araştırma, polimeraz zincir reaksiyonu teknolojisine göre yapıldı" ifadelerine yer verildi. Analiz sonucu hayvanda koronavirüse rastlandığı kaydedildi. Kedinin herhangi bir belirti gösterip göstermediği ve sahiplerinin hasta olup olmadığı konusunda ise bilgi verilmedi. Kedinin, yaşadığı yerde karantinaya alındığı ifade edildi.


Koronavirüs, Rusya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 09:49 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Rusya'da 5 yaşındaki bir kedide koronavirüs çıktı - Son Dakika Dünya

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