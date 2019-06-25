Son Dakika Haberleri: Rusya'da 6.6 şiddetinde deprem
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Rusya'da 6.6 şiddetinde deprem

1 saat önce

Rusya'nın en doğu ucunda Bering Boğazı'nda bulunan Komandorskiye Ostrova Adası açıklarında 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Rusya'da 6.6 şiddetinde deprem, System.String[]
Rusya'nın doğu ucundaki Bering Boğazı'nda bulunan Komandorskiye Ostrova Adası açıklarında 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeoloji Araştırma Kurumu depremin merkez üssünün söz konusu adanın 152 kilometre kuzey batısında ve 33 kilometre derinlikte olduğunu belirtirken sarsıntı sonrası tsunami tehlikesinin beklenmediğini duyurdu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:53 
Rusya Federasyonu, Dünya
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