Rusya'da 7 asker vurularak öldürüldü

Rusya'nın doğusunda bir askeri üste görevli bir kişi 7 askeri vurarak öldürdü 2 askeri de yaraladı. Interfax haber ajansı silahlı saldırının 'kazara' yaşandığını ve ateş eden askerin 'acemi' olduğunu aktardı.



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