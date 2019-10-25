Son Dakika Haberleri: Rusya'da 7 asker vurularak öldürüldü
Son Dakika Dünya Rusya'da 7 asker vurularak öldürüldü

Rusya'da 7 asker vurularak öldürüldü

1 saat önce

Rusya'da 7 asker vurularak öldürüldü

Rusya'da 7 asker vurularak öldürüldü, System.String[]

Rusya'nın doğusunda bir askeri üste görevli bir kişi 7 askeri vurarak öldürdü 2 askeri de yaraladı. Interfax haber ajansı silahlı saldırının 'kazara' yaşandığını ve ateş eden askerin 'acemi' olduğunu aktardı.


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Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 03:29 
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