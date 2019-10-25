Rusya'da 7 asker vurularak öldürüldü
1 saat önce
Rusya'da 7 asker vurularak öldürüldü
Rusya'nın doğusunda bir askeri üste görevli bir kişi 7 askeri vurarak öldürdü 2 askeri de yaraladı. Interfax haber ajansı silahlı saldırının 'kazara' yaşandığını ve ateş eden askerin 'acemi' olduğunu aktardı.
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Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 03:29
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