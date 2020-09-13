Rusya'da 7 futbolcuda Covid-19 tespit edildi, maç ertelendi
Rusya Premier Lig'in 7'nci haftasında bugün oynanması planlanan Rotor Volgograd - Krasnodar karşılaşması, ev sahibi ekipteki Covid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.
Rusya Premier Lig'in 7'nci haftasında bugün oynanması planlanan Rotor Volgograd - Krasnodar karşılaşması, ev sahibi ekipteki Covid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.
Bugün Volgograd kentinde oynanması beklenen karşılaşma, ev sahibi ekipte dün yapılan testlerin sonuçlarına göre 7 futbolcuda Covid-19 tespit edilmesiyle ertelendi. Takımın tamamının karantinaya ve doktor gözetimine alındığı kaydedildi.
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