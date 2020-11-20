Rusya'da 7 yaşındaki çocuğu rehin alan istismarcıya operasyon - Son Dakika

Rusya'da 7 yaşındaki çocuğu rehin alan istismarcıya operasyon

20.11.2020 17:51

Rusya'da 2 ay önce kaçırdığı 7 yaşındaki çocuğu rehin alan tacizci operasyonla yakalanırken çocuk ise rehin tutulduğu evden kurtarıldı.

Rusya'da 2 ay önce kaçırdığı 7 yaşındaki çocuğu rehin alan tacizci operasyonla yakalanırken çocuk ise rehin tutulduğu evden kurtarıldı.

Rusya'nın Vladimir Bölgesi'ne bağlı Kameshkovsky şehrinde bulunan Gorki Köyü'nde yaşayan 7 yaşındaki bir çocuk 2 ay önce bir gölün yanında otururken kaçırıldı. Çocuk, anne ve babanın şikayeti üzerine bölge polisi tarafından aranmaya başlandı. Rus istihbaratı çocuğun rehin tutulduğu evi, 2 ay sonra tespit etti. Gece yarısı yapılan operasyonda çocuk rehin alındığı evden kurtarıldı. Çocuk istismarcısı ise gözaltına alındı. Operasyonda çocuğa yere konan tabaklarla yemek verildiği, iplerle bağlandığı ve kaçmasına engellendiği anlaşıldı.

Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, çocuğun rehin tutulduğu evin, kendi evinden 20 kilometre uzaklıkta olduğu, çocuğun istismar edildiği ve istismar edilen kişinin ifadesinin alınmasının ardından cezaevine gönderildiği belirtildi. Açıklamanın devamında çocuğun ailesine teslim edildiği ve aynı zamanda psikolojik destek verileceği bilgisi de aktarıldı.

-İHA-

Rusya'da 7 yaşındaki çocuğu rehin alan istismarcıya operasyon
Rusya'da 7 yaşındaki çocuğu rehin alan istismarcıya operasyon
Rusya'da 7 yaşındaki çocuğu rehin alan istismarcıya operasyon
Rusya'da 7 yaşındaki çocuğu rehin alan istismarcıya operasyon

Maksim Gorki, Çocuk, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rusya'da 7 yaşındaki çocuğu rehin alan istismarcıya operasyon - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gözü dönmüş koca, 2 çocuğunun evde bulunduğu sırada önce eski eşini sonra kendisini öldürdü İngiliz perakende devleri Peacocks ve Jaeger iflas etti Son Dakika! MSB, kasım sevk tarihlerini aralık ayına erteledi Oyuncu Engin Hepileri, sessiz sedasız Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı Kısıtlama öncesi vatandaşlara market uyarısı: Depolarda ürün var, telaşa gerek yok Türkiye'nin doğusu kara teslim! Hazırlıksız yakalanan sürücüler yollarda kaldı "Bakkala gidiyorum" diye evden çıkan oyuncu Broselianda Hernandez'in cansız bedeni bulundu Başak Demirtaş, cezaevinden arayan Selahattin Demirtaş ile kameralar önünde konuştu
Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs temaslı kişilerle ilgili yeni karar Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs temaslı kişilerle ilgili yeni karar         
17:29
TIR'la çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü, ağabeyi gözyaşlarına boğuldu TIR'la çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü, ağabeyi gözyaşlarına boğuldu         
17:04
Babasının bıçakladığı şahıs, taburcu olduktan sonra muhtar kardeşi tarafından tabancayla vuruldu Babasının bıçakladığı şahıs, taburcu olduktan sonra muhtar kardeşi tarafından tabancayla vuruldu         
16:28
Son dakika! Bakan Elvan'dan faiz kararı sonrası Merkez Bankası mesajı: Fiyat istikrarını sağlama görevi Merkez'e aittir Son dakika! Bakan Elvan'dan faiz kararı sonrası Merkez Bankası mesajı: Fiyat istikrarını sağlama görevi Merkez'e aittir         
15:57
Uyuşturucu çetesi 'Mavi Kelebekler' çökertildi Uyuşturucu çetesi 'Mavi Kelebekler' çökertildi         
15:53
Nijeryalı iş insanı Orji Kalu, Arsenal'i satın almak için harekete geçti Nijeryalı iş insanı Orji Kalu, Arsenal'i satın almak için harekete geçti         
15:46
Rüzgara kapılan Türk paraşütçü, Lübnan kıyılarına zorunlu iniş yaptı Rüzgara kapılan Türk paraşütçü, Lübnan kıyılarına zorunlu iniş yaptı         
15:23
Pes dedirten olay! Gündüz vakti otobanda arabalarını yol kenarına çekip ilişkiye girdiler Pes dedirten olay! Gündüz vakti otobanda arabalarını yol kenarına çekip ilişkiye girdiler         
15:01
Küçük yaştaki erkek çocuklarla ilişkiye giren kadına 7 yıl hapis! Kocası küvette bastı Küçük yaştaki erkek çocuklarla ilişkiye giren kadına 7 yıl hapis! Kocası küvette bastı         
14:04
Bomba iddia: Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile yakınlaşan Melisa Emirbayer'in evine bıçakla gidip şiddet uyguladı Bomba iddia: Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile yakınlaşan Melisa Emirbayer'in evine bıçakla gidip şiddet uyguladı         
13:56
Kafalar karışınca Bakanlık devreye girdi! 24 soruda koronavirüs tedbirleri Kafalar karışınca Bakanlık devreye girdi! 24 soruda koronavirüs tedbirleri         
13:16
Türkiye'de toprak iddiasında bulunan Ermenilere Aliyev'den yanıt: Akılları yok Türkiye'de toprak iddiasında bulunan Ermenilere Aliyev'den yanıt: Akılları yok         
13:07
Zonguldak'taki vaka sayıları alarm vermeye başladı! Yoğun bakım ünitelerinin yüzde 100'ü dolu Zonguldak'taki vaka sayıları alarm vermeye başladı! Yoğun bakım ünitelerinin yüzde 100'ü dolu         
13:06
10 dakika boyunca ayıyla boğuşan vatandaşı çoban köpekleri kurtardı 10 dakika boyunca ayıyla boğuşan vatandaşı çoban köpekleri kurtardı         
12:53
Bakan Koca iddialara TBMM'de cevap verdi: O firmaya ruhsat vermek isteyen arkadaşı görevden aldım Bakan Koca iddialara TBMM'de cevap verdi: O firmaya ruhsat vermek isteyen arkadaşı görevden aldım         
12:45
Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı         
10:29
1 Aralık'tan itibaren zorunlu olacak! Oto lastikçilerde kış lastiği mesaisi yaşanıyor 1 Aralık'tan itibaren zorunlu olacak! Oto lastikçilerde kış lastiği mesaisi yaşanıyor         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2020 18:29:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rusya'da 7 yaşındaki çocuğu rehin alan istismarcıya operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei