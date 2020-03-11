Rusya'da 8 yeni korona virüs vakası - Son Dakika
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Rusya'da 8 yeni korona virüs vakası

7 saat önce

Rusya'da 8 kişide daha korona virüse rastlandığı açıklandı.

Rusya'da 8 yeni korona virüs vakası, System.String[]

Rusya'da 8 kişide daha korona virüse rastlandığı açıklandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da kurulan Acil Müdahele Karargahı tarafından yapılan açıklamada, Moskova'da 8 kişide daha korona virüs tespit edildiği duyuruldu. Virüs tespit edilen kişilerden 6'sının Moskova'nın merkezinde bir hastanede karantinaya alındığı belirtilirken diğer 2 kişinin yine Moskova bölgesinde başka bir hastanede tedavi altına alındığı ifade edildi. Açıklamada, virüs tespit edilen 8 kişinin Rus vatandaşı olduğu aktarıldı.

Öte yandan Rusya'da 20 korona vakası bulunuyor.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Moskova, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 11:20 Kaynak: İHA
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