Rusya'da 8 yeni korona virüs vakası - Son Dakika

Rusya'da 8 kişide daha korona virüse rastlandığı açıklandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da kurulan Acil Müdahele Karargahı tarafından yapılan açıklamada, Moskova'da 8 kişide daha korona virüs tespit edildiği duyuruldu. Virüs tespit edilen kişilerden 6'sının Moskova'nın merkezinde bir hastanede karantinaya alındığı belirtilirken diğer 2 kişinin yine Moskova bölgesinde başka bir hastanede tedavi altına alındığı ifade edildi. Açıklamada, virüs tespit edilen 8 kişinin Rus vatandaşı olduğu aktarıldı.

Öte yandan Rusya'da 20 korona vakası bulunuyor.

(Erhan Altıparmak/İHA)