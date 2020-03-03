Rusya'da 811 kişi Korona virüsü şüphesiyle gözlem altında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rusya'da 811 kişi Korona virüsü şüphesiyle gözlem altında - Son Dakika

Rusya'da 811 kişi Korona virüsü şüphesiyle gözlem altında

6 saat önce

Rusya'nın Moskova ve Petersburg şehirlerinde Korona virüsüne rastlanılmasının ardından son yapılan açıklamada toplam 811 kişinin gözlem altında tutulduğu açıklandı.

Rusya'da 811 kişi Korona virüsü şüphesiyle gözlem altında, System.String[]

Rusya'nın Moskova ve Petersburg şehirlerinde Korona virüsüne rastlanılmasının ardından son yapılan açıklamada toplam 811 kişinin gözlem altında tutulduğu açıklandı.


Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) tarafından yapılan açıklamada ülkede Korona virüsüne yakalanarak tedavi gören kişi sayısı 3 olurken toplamda 811 kişinin gözetim altında tutulduğu belirtildi. Bu kişilerin günlük yaşamlarına devam ettiği ve sürekli testler yapılarak gözetim altında tutuldukları açıklandı. Kuruluş tarafından yapılan açıklamada, "2 Mart 2020 itibariyle, 696 Çin vatandaşı olmak üzere 811 kişi gözetim altında tutuluyor" ifadeleri kullanıldı.


Öte yandan, Rusya'ya Çin, İran, İtalya ve Tayland gibi ülkelerden dönen 26 kişi Petersburg'ta bulunan Botkin Hastanesinde karantina altında tutuluyor. Rusya'nın Petersburg şehrinde yaşayan 1 kişi İtalya'daki seyahatinden dönüşünde karantinaya alındı. Korona virüsü teşhisi konulan kişi ile birlikte ülkede teşhis konulan hasta sayısı 3 olarak açıklandı. - MOSKOVA

Çin Halk Cumhuriyeti, Petersburg, Moskova, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:36 Kaynak: İHA
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