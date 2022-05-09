Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü törenlerle kutlandı - Son Dakika
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Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü törenlerle kutlandı

09.05.2022 12:48

Rusya'da, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 77. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Rusya'da, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 77. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Başkent Moskova'daki tarihi Kızıl Meydan'da 9 Mayıs Zafer Günü kapsamında askeri geçit töreni düzenlendi.

Törene, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanı sıra Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, kabine üyeleri, milletvekilleri, gaziler ve yabancı misyon temsilcileri katıldı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun askerleri selamlamasının ardından Putin bir konuşma yaptı. Konuşması sırasında Putin, herkesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunmaya çağırdı.

Putin'in hitabının ardından Kızıl Meydan'da 11 bin askerin katıldığı geçit töreni başladı. Geçit töreninde kötü hava koşulları nedeniyle hava araçlarının uçuşu iptal edilirken 131 çeşit silah ve askeri teknik araç sergilendi.

Üçüncü nesil tank "Armata", modernize edilmiş T-72B3M model tank, kısa menzilli balistik füze sistemi "İskender-M", füze sistemleri Buk-M3 ve TOR-M2, S-400 hava savunma füze sistemi ve kıtalararası balistik füze sistemi "Yars" sergilenen silahlar arasında yer aldı.

Otomatik yönlendirme ve atış kontrol sistemi ile donatılmış 122 milimetrelik "Tornado-G" çok namlulu roketatar ilk kez törende yer aldı.

Geçit töreni sonrasında gazilerle birlikte Kremlin Sarayı yakınında bulunan Meçhul Askerler Anıtı'na çelenk bırakan ve saygı duruşunda bulunan Putin, Büyük Vatanseverlik Savaşı nedeniyle "kahraman" unvanı verilen şehirlerin isimlerinin yer aldığı dikili taşlara da karanfil bıraktı.

9 Mayıs Zafer Günü, ülkenin pek çok yerinde vatandaşların katılımıyla ve askeri geçit törenleriyle kutlandı.

Rusya'nın toplam 28 şehrinde 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla düzenlenen geçit törenlerine toplam 65 bin asker, 2 bin 400 çeşit silah ve askeri teknik araç katıldı.

Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü törenlerle kutlandı
Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü törenlerle kutlandı
Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü törenlerle kutlandı
Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü törenlerle kutlandı
Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü törenlerle kutlandı
Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü törenlerle kutlandı
Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü törenlerle kutlandı
Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü törenlerle kutlandı
Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü törenlerle kutlandı

YORUMLAR
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9 Mayıs Zafer Bayramı töreninde konuşan Putin: Nazizm'i un ufak edenlerin anısını korumak görevimiz 9 Mayıs Zafer Bayramı töreninde konuşan Putin: Nazizm'i un ufak edenlerin anısını korumak görevimiz

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü törenlerle kutlandı - Son Dakika


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