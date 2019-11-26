Son Dakika Haberleri: Rusya'da 9 yaşındaki bir kız çocuğunun kaçırılma anı kameralara yansıdı
Son Dakika Dünya Rusya'da 9 yaşındaki bir kız çocuğunun kaçırılma anı kameralara yansıdı - Son Dakika Dünya

Rusya'da 9 yaşındaki bir kız çocuğunun kaçırılma anı kameralara yansıdı

6 saat önce

Rusya'nın Irkutsk şehrinde 9 yaşındaki bir kız çocuğunun okulun önünden kaçırılma anı kameralara yansıdı.

Rusya'da 9 yaşındaki bir kız çocuğunun kaçırılma anı kameralara yansıdı, System.String[]

Rusya'nın Irkutsk şehrinde 9 yaşındaki bir kız çocuğunun okulun önünden kaçırılma anı kameralara yansıdı. Küçük kızın çığlıkların duyan bir genç ve çevredekiler arabayı takip ederek kızı kurtardı. Çocuğun kurtarılmasına yardımcı olan genç, İçişleri Bakanlığı tarafından ödüllendirildi.

Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan Irkutsk şehrinde okulun önünden 9 yaşındaki kız çocuğu bir adam tarafından zor kullanılarak kaçırıldı. Olay sırasında kızın çığlıklarını duyan 16 yaşındaki bir lise öğrencisi çevrede bulunanların yardımıyla arabayı takip etmeye başladı. Bir süre sonra bulundukları araçla küçük kızın bulunduğu arabayı bloke etmeyi başaran lise öğrencisi ve yanındakiler, kızı arabadan kurtardı.  Şüpheli adam arabasıyla olay yerinden kaçmayı başardı. Polislere şüphelinin eşkalini veren liseli genç sayesinde kısa bir süre sonra küçük kızı kaçıran adam yakalandı ve gözaltına alındı. Polis tarafından yapılan açıklamada, şüphelinin 48 yaşında olduğu ve daha önce çocuklara karşı cinsel saldırı suçlarından iki defa hapis yattığı açıklandı. Polis tarafından yakalandıktan sonra bir manken ile tatbikat yaptırılan zanlının 12 yıl hapis cezası istemiyle yargılanacağı belirtildi.


İçişleri Bakanlığı, Sibirya, Rusya, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:38 Kaynak: DHA
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