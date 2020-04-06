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Rusya'da 954 yeni koronavirüs vakası
6 saat önce
Rusya'da son 24 saatte 954 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
Rusya'da son 24 saatte 954 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede vaka sayısı 6 bin 343'e çıktı. Rus medyası, vaka sayısındaki artışı 'rekor' olarak duyurdu. Ülkede son 24 saatte 954 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 6 bin 343'e yükseldi. Rusya'da koronavirüse bağlı can kaybının da 47 olduğu açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 11:53 Kaynak: DHA
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