Moskova Belediyesinden yapılan açıklamada, ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinin bulunduğu adresin değişimi ile ilgili anket yapıldığı belirtildi.

Rusya 'da Moskova Belediyesi, ABD Büyükelçiliği binasının bulunduğu meydanın ismini, Ukrayna 'nın doğusundaki Rus destekli ayrılıkçıların ilan ettiği sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti 'nin ismi ile değiştirdi.

ABD, Ukrayna'da bir vatandaşının daha öldüğünü teyit etti

Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Moskova, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Rusya'da ABD Büyükelçiliğinin adresi, Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimin ismi oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.