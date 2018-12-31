Rusya'da ABD Vatandaşına "Casusuluk" Gözaltısı
1 saat önce
Rusya Federal Güvenlik Servisi, casusluk yaptığı iddiasıyla Paul Whelan isimli ABD vatandaşını gözaltına aldığını duyurdu.
Rusya
Federal Güvenlik Servisi, casusluk yaptığı iddiasıyla Paul Whelan isimli ABD
vatandaşını gözaltına aldığını duyurdu. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) basın servisi, ABD vatandaşı Paul Whelan'ın casusluk yaptığı gerekçesiyle 28 Aralık
'ta Rusya'nın başkenti Moskova
'da gözaltına alındığını bildirdi. Ceza mahkemesine sevk edilen Whelan hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini kaydeden yetkililer olayla ilgili detaylı bilgi vermedi. Paul Whelan'ın 10 ila 20 yıl hapis cezası alması öngörülüyor.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:41 Kaynak: İHA
Erdoğan, Rusya, ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Hindistan Liderlerine Yeni Yıl Mesajı Gönderdi
Doların Global Rezerv Paralar İçindeki Payı, Son 5 Yılın En Düşük Seviyesine Geriledi
ABD Heyeti, FETÖ Elebaşının İadesi İçin Türkiye'ye Geliyor
Sadece Kadınları Kabul Eden Okul, Kapılarını Cinsiyet Değiştirenlere de Açtı