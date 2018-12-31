Son Dakika Haberleri: Rusya'da ABD Vatandaşına "Casusuluk" Gözaltısı

Rusya'da ABD Vatandaşına "Casusuluk" Gözaltısı

1 saat önce

Rusya Federal Güvenlik Servisi, casusluk yaptığı iddiasıyla Paul Whelan isimli ABD vatandaşını gözaltına aldığını duyurdu.

Rusya'da ABD Vatandaşına
Rusya Federal Güvenlik Servisi, casusluk yaptığı iddiasıyla Paul Whelan isimli ABD vatandaşını gözaltına aldığını duyurdu. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) basın servisi, ABD vatandaşı Paul Whelan'ın casusluk yaptığı gerekçesiyle 28 Aralık'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da gözaltına alındığını bildirdi. Ceza mahkemesine sevk edilen Whelan hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini kaydeden yetkililer olayla ilgili detaylı bilgi vermedi. Paul Whelan'ın 10 ila 20 yıl hapis cezası alması öngörülüyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:41 Kaynak: İHA

Moskova, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu, Güncel
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