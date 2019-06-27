Rusya'da acil iniş yapan yolcu uçağı pistten çıktı: 2 ölü, 22 yaralı
22 dakika önce
Rusya'da acil iniş yaparken pistten çıkan ve bir binaya çarpan uçaktaki 2 pilot hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.
Rusya'da acil iniş yaparken pistten çıkan ve bir binaya çarpan uçaktaki 2 pilot hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:23
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Rusya'da acil iniş yapan yolcu uçağı pistten çıktı: 2 ölü, 22 yaralı
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