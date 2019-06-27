Son Dakika Haberleri: Rusya'da acil iniş yapan yolcu uçağı pistten çıktı: 2 ölü, 22 yaralı
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Rusya'da acil iniş yapan yolcu uçağı pistten çıktı: 2 ölü, 22 yaralı

22 dakika önce

Rusya'da acil iniş yaparken pistten çıkan ve bir binaya çarpan uçaktaki 2 pilot hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Rusya'da acil iniş yapan yolcu uçağı pistten çıktı: 2 ölü, 22 yaralı, System.String[]
Rusya'da acil iniş yaparken pistten çıkan ve bir binaya çarpan uçaktaki 2 pilot hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:23 
Pilot, Rusya Federasyonu, Ekonomi
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