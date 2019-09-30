Son Dakika Haberleri: Rusya'da Afganistan toplantısı hazırlığı
Son Dakika Güncel Haber

Rusya'da Afganistan toplantısı hazırlığı

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Rusya'nın; Çin, ABD ve Pakistan'ın katılacağı Afganistan konulu bir toplantı için hazırlık yaptığını bildirdi.

Rusya'da Afganistan toplantısı hazırlığı, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Rusya'nın; Çin, ABD ve Pakistan'ın katılacağı Afganistan konulu bir toplantı için hazırlık yaptığını bildirdi.

Kabulov, başkent Moskova'da gazetecilere açıklamasında, Rusya'da yapılacak Afganistan konulu toplantıya ilişkin bilgi verdi.

Toplantının Moskova'da yapılmasının planlandığını ifade eden Kabulov, "Ekimde Moskova'da Rusya, ABD, Çin ve Pakistan'ın Afganistan özel temsilcilerinin katılacağı bir toplantı olabilir. Bu konu üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kabulov, ABD ve Çin tarafı ile toplantı hususunda prensip olarak anlaştıklarını dile getirdi.

Ayrıca Kabulov, Rusya'nın Taliban ile temaslarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Afganistan, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Elon Musk, Ay'a ve Mars'a insan taşıyacak "Starship"i tanıttı
Dolar haftaya düşüşle başladı! İşte son durum Altın haftaya düşüşle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Afganistan Türklerinin lideri, 77 yaşında hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 15:43:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya'da Afganistan toplantısı hazırlığı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]