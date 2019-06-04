Rusya'da Ahıska Türkleri ile bayramlaşma
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Türkiye'nin Novorossisk Başkonsolosluğu, Rusya'nın güneyinde yer alan Nijnebakaskaya şehrindeki Ahıska Türkleriyle ramazan nedeniyle bayramlaşma programı gerçekleştirdi.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 02:51 Kaynak: AA
'nin Novorossisk Başkonsolosluğu, Rusya
'nın güneyinde yer alan Nijnebakaskaya şehrindeki Ahıska Türkleriyle ramazan nedeniyle bayramlaşma programı gerçekleştirdi.
Novorossisk Başkonsolos Vekili Başar Başol, Nijnebakaskaya şehrini ve bu şehre bağlı Soğuk Dere köyünü ziyaret etti. Başol, bayram namazının ardından Ahıska Türkleri ile bayramlaştı.
Soğuk Dere köyünde, bugünkü Gürcistan
sınırlarında yer alan Ahıska bölgesinden 1944'te sürgün edilen yaklaşık 250 Türk aile yaşıyor.
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