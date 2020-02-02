Rusya'da akaryakıt istasyonundaki araçta patlama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Rusya'da akaryakıt istasyonundaki araçta patlama - Son Dakika

Rusya'da akaryakıt istasyonundaki araçta patlama

21 dakika önce

Rusya'da akaryakıt istasyonunda bulunan bir araçta, LPG dolumu sırasında büyük bir patlama meydana geldi.

Rusya'da akaryakıt istasyonundaki araçta patlama, System.String[]

Rusya'da akaryakıt istasyonunda bulunan bir araçta, LPG dolumu sırasında büyük bir patlama meydana geldi.


Rusya'nın Başkurdistan Cumhuriyeti'ne bağlı Meleuz kentindeki akaryakıt dolum istasyonunda bulunan bir araçta LPG dolumu sırasında büyük bir patlama meydana geldi. Gaz dolumu yapıldığı sırada meydana gelen patlamanın şiddetiyle aracın parçaları çevreye savruldu. Araç sürücüsü ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi. Patlamadan sonra akaryakıt istasyonunda bulunanlar tarafından çekilen görüntülerde ise aracın son hali patlamanın şiddetini gözler önüne serdi. Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MOSKOVA

Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 10:31 Kaynak: İHA
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